Ege Denizi'nde Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı Tamamlandı

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı Tamamlandı

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Ege Denizi'nin uluslararası sularında başarıyla gerçekleştirildi. Sakız ile Midilli adaları arasında yapılan tatbikatın ilk kısmı, çeşitli askeri unsurların katılımıyla sona erdi.

Tatbikata Katılan Unsurlar

Tatbikatta; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama unsurları yer aldı. İlk aşamada, Kara Kuvvetlerinden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetlerinden birer uçağı ve helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden bir fırkateyn ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 korvet ile 4 bot ve 2 arama kurtarma gemisi görev aldı.

Senaryonun Uygulanışı

Senaryo gereği, batma tehlikesi geçiren bir ticari gemideki yangının söndürülmesi ve kazazedelerin kurtarılması işlemleri uygulandı. Kazazede olarak temsil edilen 3 cansız manken ve 7 personel denize bırakıldı. Türk arama kurtarma bölgesinde yaşanan bir kriz sonucu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma görevi başlatıldı.

Kurtarma Operasyonu

Operasyonda, 6 saat havada kalabilen "CN-235 CASA" arama kurtarma uçağı, görev aldı. Hava Kuvvetleri, bölgeye paraşütle kurtarma botu atarak arama kurtarma ekibini indirdi. Kurtarılacak kazazedelerin yerine hızlı tepki gösteren Sahil Güvenlik helikopterleri ve botları, başarılı bir şekilde acil durum müdahale süreçlerini gerçekleştirdi.

Kurtarılan tüm kazazedelere, sağlık personeli ilk müdahaleyi yaparak en yakın sağlık merkezlerine ulaştırdı. Ayrıca, ticari gemideki temsili yangına TCSG Dost ve Sahil Güvenlik Botu tarafından su toplarıyla müdahale edildi ve gemi güvenli bir şekilde limana götürüldü.

Şahitlik Eden Gözlemciler

Tatbikata, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ve Ege Ordusu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç da katılarak süreçle ilgili bilgi aldı. Tatbikatı, 11 farklı ülkeden 11 yabancı gözlemci de yerinde takip etti.

İkinci Safha Yarın Başlıyor

Anadolu Yıldızı 2025 tatbikatının ikinci senaryosu, yarın İzmir Menemen Dumanlı Dağı'nda gerçekleştirilecek. Dağcı grubunun kaybolması sonrası bu aşamada da arama kurtarma harekatı başlatılacaktır. Tatbikatın amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk arama kurtarma teşkilatları arasındaki koordinasyonu güçlendirerek, arama kurtarma harekatlarını birlik içinde icra edebilme yeteneklerini geliştirmektir.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı sona erdi. Sakız ile Midilli adaları arasında icra edilen tatbikat, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından arama unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikata katılan unsurlar Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir'i tatbikat sonunda selamladı.

Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'nin uluslararası suları ve hava sahasında gerçekleştirilen ilk kısmı sona erdi. Sakız ile Midilli adaları arasında icra edilen tatbikat, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından arama unsurlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Tatbikata katılan unsurlar Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir'i tatbikat sonunda selamladı.