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Ege Denizi'nde Deprem Fırtınası: AFAD Uyarılarda Bulundu

AFAD, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 400'ü aşan deprem kaydedildiğini duyurdu. En büyük deprem 4,8 büyüklüğünde.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 02:07
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 02:07
Ege Denizi'nde Deprem Fırtınası: AFAD Uyarılarda Bulundu

AFAD'dan Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası Açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. AFAD'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre, 28 Ocak'tan itibaren bu bölgede meydana gelen depremlerin sayısı 400'ün üzerine çıktı.

Yapılan açıklamada, depremlerin deprem fırtınası şeklinde geliştiği belirtilerek, kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu ifade edildi. Bu sismik hareketliliğin, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleştiği ve depremlerin derinliklerinin 5 ila 25 kilometre arasında değiştiği aktarıldı.

Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede olduğu bilgisi paylaşılırken, 2011-2012 yıllarında da benzer bir yoğun sismik aktivitenin yaşandığına ve bunun herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmadığına dikkat çekildi.

AFAD, gelişmelerin dikkatle takip edildiğini, bilim insanları ve araştırmacıların AFAD ile iş birliği içinde sismik hareketliliği, olası volkanik aktiviteleri ve tsunami riskini değerlendirmekte olduğunu bildirdi. Ayrıca, vatandaşlar sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyarılarak, resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

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