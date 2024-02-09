Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı: Yarın için dikkatli olun

Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına alarmı. Meteoroloji bölgede şiddeti 6 ila 8 kuvvetini bulacağını belirttiği fırtına için bölge halkına uyarıda bulundu.

Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı: Yarın için dikkatli olun
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Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre Ege Denizi'nin kuzey kesimlerinde fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın öğle saatlerine etkisini göstermesi beklenen fırtınanın saatte 6 ila 8 km kuvveti ile geleceği tahmin ediliyor.

Uyarılara göre yaşanacak fırtına 12 Şubat Pazartesi tarihine kadar süreceği bu andan sonda etkisini kaybedeceği öngörülüyor. 

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