Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı: Yarın için dikkatli olun

Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgiye göre Ege Denizi'nin kuzey kesimlerinde fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yarın öğle saatlerine etkisini göstermesi beklenen fırtınanın saatte 6 ila 8 km kuvveti ile geleceği tahmin ediliyor.

Uyarılara göre yaşanacak fırtına 12 Şubat Pazartesi tarihine kadar süreceği bu andan sonda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.