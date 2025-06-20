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Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi, 55 öğrenci diplomalarını alarak yeni bir başlangıca adım attı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 21:20
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi, mezuniyet töreninde öğrencilerini kutladı. Fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen törene, saygı duruşu ile başlayan etkinlikte İstiklal Marşı da okundu.

Dekan Prof. Dr. Öznur Usta Yeşilbalkan, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, kalite öncelikli bir eğitim modeli benimsediklerini ifade etti. Ayrıca, fakültenin dijitalleşme ve araştırma odaklı uluslararası bir üniversitenin parçası olduğunu vurgulayarak, "Yeniliklere açık, mesleki standartlara uygun, hizmet odaklı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen çocuk gelişimciler yetiştirmeyi ilke ediniyoruz" dedi.

Bu kapsamda, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ise, üniversitenin bilim dünyasına katkı sağlama, donanımlı bireyler yetiştirme ve toplumsal fayda sağlama hedefleri doğrultusunda köklü bir kurum olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından, mezun olan 55 öğrenciye diplomaları verildi. Öğrenciler, kep atarak mezuniyetin sevincini doyasıya yaşadı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler törenle...

Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler törenle diplomalarını aldı. EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan (sağda) mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler törenle...

Ege Üniversitesi (EÜ) Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan öğrenciler törenle diplomalarını aldı. EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan (sağda) mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi.

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