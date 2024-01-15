Ege ve Marmara'da 6 ile sarı kodlu uyarı: Bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Türkiye'nin batı bölgeleri, akşam saatlerinde şiddetli yağışların etkisi altına girecek. Bazı illerde metrekareye 100 kilograma yakın yağış düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara 'sarı kod' uyarısı yapıldı.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; akşam saatlerinde batı bölgelerde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok şiddetli ve kuvvetli (51-100 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi ve daha sonra Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacak.





Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Muğla'da görülecek kuvvetli yağışlar için "turuncu" kodlu, Çanakkale için ise "sarı" kodlu uyarı yapıldı.