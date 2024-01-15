Ege ve Marmara'da 6 ile sarı kodlu uyarı: Bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle Marmara'nın güneydoğusu ve Kıyı Ege'de 6 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Ege ve Marmara'da 6 ile sarı kodlu uyarı: Bölgede kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
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Türkiye'nin batı bölgeleri, akşam saatlerinde şiddetli yağışların etkisi altına girecek. Bazı illerde metrekareye 100 kilograma yakın yağış düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara 'sarı kod' uyarısı yapıldı.

hava-durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; akşam saatlerinde batı bölgelerde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Balıkesir'in batı ilçelerinde çok şiddetli ve kuvvetli (51-100 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi ve daha sonra Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacak.

hava-durumu

Aydın, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Muğla'da görülecek kuvvetli yağışlar için "turuncu" kodlu, Çanakkale için ise "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

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