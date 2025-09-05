DOLAR
Eğirdir Gölü'ne 300 Bin Pullu Sazan Yavrusu Bırakılacak

SAREM, Eğirdir Gölü'ne 2026 ilkbaharında bırakılmak üzere 300 bin pullu sazan yavrusu yetiştirdi; amaç sazan popülasyonunu koruyup balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:39
SAREM'den sürdürülebilir balıkçılık hedefli üretim

Isparta'daki Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) tarafından, gelecek yıl Eğirdir Gölü'ne bırakılmak üzere 300 bin pullu sazan yavrusu yetiştirildi.

Enstitü Müdürü Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu, çalışmanın amacının göldeki doğal sazan nüfusunu korumak ve balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Projede, gölden alınan damızlık sazanlar enstitü kuluçkahanesinde incelendi ve üretime uygun bireyler belirlendi. Çalışmayı yürüten ekipte ziraat yüksek mühendisi İsmail Erbatur, su ürünleri mühendisi Abdullah Demir ve su ürünleri yüksek mühendisi Ecem Berciş Mercimek yer aldı.

Dişi sazanlardan alınan yumurtalar ile erkek sazanlardan elde edilen spermler döllendikten sonra özel kuluçka tanklarına konuldu. Uzunmehmetoğlu, yetiştiricilik bölümündeki mühendislerin yaklaşık 300 bin yumurtanın kuluçkasını başarıyla gerçekleştirdiğini aktardı.

Şu anda balıklar beslenerek büyütme evresinde bulunuyor. Yavruların yaklaşık 10-12 santimetre boya ve ortalama 25-30 gram ağırlığa ulaşmaları bekleniyor; planlanan bırakma dönemi ise 2026 yılının ilkbahar ayları. Bırakma işlemi belirli aralıklarla yapılacak.

Yetkililer, bu uygulamayla sazan balığı popülasyonundaki azalmayı önlemeyi ve Eğirdir Gölü'ndeki balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

