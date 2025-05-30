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Eğitim-Bir-Sen: 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Çözüm Masası Olmalı

Eğitim-Bir-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin çözüm odaklı olması gerektiğini vurguladı ve kamu işverenine çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 18:17
Eğitim-Bir-Sen: 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Çözüm Masası Olmalı

Eğitim-Bir-Sen'den 8. Dönem Toplu Sözleşme Değerlendirmesi

Eğitim-Bir-Sen, kamu işverenine 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti.

Sendika, Ankara'da gerçekleştirdiği 64. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, bu süreçte yapılan hazırlıklara ilişkin değerlendirmeler yaptı. Toplantının açılışında konuşan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikanın çalışmaları ve eğitimle ilgili konulara dair önemli bilgiler sundu.

Toplantı, şube başkanlarının katkısıyla oluşturulan sonuç bildirgesinin yayımlanmasıyla sona erdi. Bildirgede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları lanetlenirken, hak ihlalleri kınandı.

Anayasa Değişikliği Gerekliliği Vurgulandı

Sonuç bildirgesinde, Anayasa değişikliği iradesinin gerekliliği vurgulanarak, Anayasa'da çalışma hayatına ilişkin hükümlerinin uluslararası hukuk normlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği ifade edildi. Sendika, kamu personel rejiminde kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Bildirgede şöyle denildi: "Bütün kamu personel rejiminin günün şartlarına ve imkanlarına göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomik alanda atılacak adımlar adil olmalı ve çalışanları korumalıdır."

Toplu Sözleşmenin Dönüşümü İstendi

Bildirgede, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin, ekonomik sorunlar ve bütçe kısıtları gibi mazeretler öne sürerek kamu görevlilerinin talep ve haklarına dikkat etmesi gerektiği ifade edildi. "Toplu sözleşmeyi, refahın adil paylaşımı fırsatı olarak değerlendirmeli ve toplumsal bir sözleşmeye dönüştürmelidir," denildi.

Sendika, eğitim çalışanlarının bir yük değil, güç olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, taleplere kayıtsız kalmanın toplumsal maliyetlere yol açacağını belirtti. Eğitim-Bir-Sen, üyelerinin ve eğitim çalışanlarının haklarını korumaya kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.

Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen), Ankara'da gerçekleştirilen 64. Başkanlar Kurulu...

Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen), Ankara'da gerçekleştirilen 64. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine yönelik sürdürülen hazırlık süreci değerlendirildi. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (ortada), toplantıya katılarak yapılan ve yapılması tasarlanan çalışmalara, sendika, eğitim ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

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