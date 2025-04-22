DOLAR
38,26 -0,05%
EURO
43,86 0,75%
ALTIN
4.214,76 -0,21%
BITCOIN
3.449.636,56 -3,37%

Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay: Üye Sayımız 150 Bine Yaklaştı

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sendikanın üye sayısının 150 bine yaklaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 14:29
Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay: Üye Sayımız 150 Bine Yaklaştı

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, üye sayılarının 150 bine yaklaştığını duyurdu.

Özbay, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, sendikanın performansı ve faaliyetleri üzerine detaylı bilgiler verdi.

Göreve geldikleri günden bu yana 4 yıl süresince büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirten Özbay, "Sendika 48 bin üyeye 16 yılın sonunda ulaşmış. Eğitim-İş Sendikası bu süreçte, görevde bulunduğum dönemde üzerine 100 bin yeni üye ekleyerek şu anda üye sayımızı 150 bine yaklaşmış durumda. Bu başarı, sahadaki çalışma arkadaşlarımızla birlikte elde edildi," dedi.

Ek olarak, Özbay, görev başladıklarında Giresun ilindeki üye sayısının yaklaşık 100 civarında olduğunu, şu anda ise bu sayının 700'ü aştığını ifade etti.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay (ortada), Giresun...

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay (ortada), Giresun Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında üye sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay (ortada), Giresun...

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay (ortada), Giresun Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında üye sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma Ekibi, 23 Nisan'da Hastanedeki Çocukları Sevindirdi
2
MHP'li Yurdakul: 23 Nisan, Çocuklarımızın Geleceği İçin Önemlidir
3
Erzurum Valisi Çiftçi'den CİMER Performansı Uyarısı
4
Batman'da Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi Açıldı
5
Artvin'de Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Uçurtma Şenliği Coşkusu
6
Mardin'de Evinde Silah ve Mühimmat Bulunan Şüpheli Tutuklandı

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı