Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay: Üye Sayımız 150 Bine Yaklaştı

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, üye sayılarının 150 bine yaklaştığını duyurdu.

Özbay, Giresun Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, sendikanın performansı ve faaliyetleri üzerine detaylı bilgiler verdi.

Göreve geldikleri günden bu yana 4 yıl süresince büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirten Özbay, "Sendika 48 bin üyeye 16 yılın sonunda ulaşmış. Eğitim-İş Sendikası bu süreçte, görevde bulunduğum dönemde üzerine 100 bin yeni üye ekleyerek şu anda üye sayımızı 150 bine yaklaşmış durumda. Bu başarı, sahadaki çalışma arkadaşlarımızla birlikte elde edildi," dedi.

Ek olarak, Özbay, görev başladıklarında Giresun ilindeki üye sayısının yaklaşık 100 civarında olduğunu, şu anda ise bu sayının 700'ü aştığını ifade etti.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay (ortada), Giresun Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında üye sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay (ortada), Giresun Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında üye sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.