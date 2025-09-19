EGM'den Özel Harekat yemek ihalesi açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Özel Harekat Başkanlığına ilişkin yemek ihalesiyle ilgili sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan iddialara dair resmi bir açıklama yayımladı.

Soruşturma ve bulgular

EGM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin daha önce 8 Ocak 2025 tarihinde iki polis başmüfettişinin görevlendirildiği hatırlatıldı.

Bahse konu yemek şirketinin Özel Harekat Başkanlığının düzenlediği ihalelerin sadece bir tanesine teklif verdiği ancak herhangi bir yemek ihalesi almadığı tespit edildi.

Yapılan incelemede ayrıca görevlendirilen polis başmüfettişinin Özel Harekat Başkan Yardımcısıyla aynı lojmanda kalmadığı ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerinin aranarak anılan firma lehine ihalenin kabul edilmesi yönünde baskı yapılmadığı kaydedildi.

Disiplin süreci başlatıldı

İdari soruşturma sonucunda, bahse konu personelle ilgili düzenlenen disiplin raporu 10 Eylül 2025 tarihinde, hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak fiilinden tecziye edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.