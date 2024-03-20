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EGM’den yeni karar: park cezası yazamayacaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), fahri trafik müfettişlerinin park cezası yazması konusu ile yeni bir karar aldığını duyurdu. Bu kararla birlikte, fahri trafik müfettişleri artık park cezası yazamayacak.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 17:34
EGM’den yeni karar: park cezası yazamayacaklar

Son dönemde, fahri trafik müfettişleri tarafından yazılan park cezaları büyük tepkiler yaratmış ve eylemler yapılmasına neden olmuştu. Vatandaşların bu tepkileri üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yeni bir karar almış olduğunu duyurdu. Alınan yeni karara göre, fahri trafik müfettişlerinin park cezası yazma yetkisi ellerinden alındı.

Diğer yandan alınan kararda bir istisna yapıldı. Fahri trafik müfettişleri, genel park cezası verme yetkisini kaybetti ama engelli park alanlarının işgal edilmesinde durumunda yine ceza yazabilecekler.

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