EGM Özel Harekat Başkanlığı'nın 42. Yılına Özel 'Şehitler Treni' Kısa Filmi Yayında

EGM Özel Harekat Başkanlığı'nın 42. Yılına Özel Kısa Film

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Harekat Başkanlığının kuruluşunun 42. yılına özel olarak hazırlanan "Şehitler Treni" adlı kısa film, kahramanlık ve fedakarlıklarla dolu bir öykü sunuyor. Film, Özel Harekat Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılarak izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Fedakarlıklarla Dolu Bir Tarih

Filmde, vatanın dört bir yanında huzur ve güvenliği sağlamak için mücadele eden Özel Harekat Başkanlığının, kuruluşundan bu yana verdiği şehitler ve gösterdikleri kahramanlıklar ön plana çıkarıldı. Özel Harekat'ın 42 yıllık tarihinde terörle mücadeledeki öncü rolüne dikkat çekildi.

İlk Şehidin Anısına

"Şehitler Treni" filminde yer alan önemli bir sahne ise, Özel Harekat'ın ilk şehidi olan Yılmaz Mayuk'un hikayesidir. Bu karaktere ünlü sanatçı Tamer Karadağlı hayat verirken, izleyicilere duygusal bir an yaşatıyor.

EGM Özel Harekat Başkanlığı'nın bu projeyle, geçmişten günümüze fedakarlıklarını unutmadıklarını ve her zaman vatan için canlarını feda eden kahramanları anmayı hedefledikleri görülüyor.