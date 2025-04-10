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Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Ekinözü Belediyesi, Halkbank ile yapılan anlaşmayla çalışanlarına kişi başı 71.000 TL promosyon ödeyecek.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:37
Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına Büyük Müjde

Ekinözü Belediyesi, çalışanlarının yüzünü güldüren banka promosyon anlaşmasına imza atarak önemli bir adım attı. Halkbank ile gerçekleştirilen bu tarihi protokolle, belediye ve bağlı şirketlerde görev yapan her personel, toplamda 71.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Başkan Vicdan'dan Promosyon Açıklaması

Ödemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, "Halkbank ile yürüttüğümüz titiz ve özverili görüşmeler, çalışanlarımızın lehine olacak şekilde sonuçlandı.

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

 Bugün itibarıyla belediyemizde ve bağlı şirketlerimizde görev yapan tüm personelimize kişi başı 71 bin TL promosyon ödemesi yapılacak olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli tutarın, kıymetli mesai arkadaşlarımızın bütçelerine önemli bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Belediye Çalışanları Arasında Sevinçle Karşılandı

Varılan mutabakat, belediye çalışanları arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Sadece Ekinözü Belediyesi çalışanları için geçerli olan bu anlaşma, ilçede bir rekor olarak nitelendirildi. Ekinözü'ndeki diğer kamu kurumlarında bugüne kadar açıklanan en yüksek promosyon ödemelerinden biri olarak öne çıktı.

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