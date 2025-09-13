EKMUD: 13 Eylül Dünya Sepsis Günü'nde Erken Müdahale Vurgusu

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), sepsis konusunda farkındalığı artırmayı ve erken müdahalenin önemini bir kez daha vurgulamayı amaçladıklarını bildirdi.

Sepsisin küresel boyutu

EKMUD'un yazılı açıklamasında, sepsisin dünya genelinde her yıl yaklaşık 50 milyon insanı etkilediği ve 11 milyona yakın can kaybına yol açtığı; bunun da her 3 saniyede bir kişinin hayatını kaybetmesi anlamına geldiği belirtildi.

Kimler yüksek risk altında?

Açıklamada, sepsisin her yaş grubunu ve sağlıklı bireyleri etkileyebildiği, ancak özellikle bir yaşından küçük bebekler, ileri yaştakiler, diyabet, kanser, diyaliz veya AIDS gibi hastalıklar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar, uzun ya da kısa süreli bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananlar ile kronik hastalığı bulunanların yüksek risk grubunda yer aldığı kaydedildi.

Belirtiler ve hızlı başvuru

Sepsisin erken fark edilmesinin kritik olduğuna dikkat çeken EKMUD, idrar yolu enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonu veya grip gibi herhangi bir enfeksiyonun ardından sıra dışı davranışlar, zihin bulanıklığı, konuşmada bozulma, üşüme, titreme, kas ağrıları, çok yüksek ya da düşük ateş, pembe-morumsu benekli cilt görünümü, nefes darlığı, nefes alıp vermede güçlük ve idrar çıkışında azalma gibi belirtiler görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

Tedavi sürecinde hızlı adımlar

Sepsis tanısı konulduğu andan itibaren saniyeler içinde tedaviye başlanması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, tedavi sürecinin aşamaları olarak hızlı tanı ve mikrobiyolojik örneklerin alınması, enfeksiyon bölgesine etki edecek uygun antimikrobiyallerin hızlıca başlanması, sıvı tedavisi ve kan basıncı desteği ile enfeksiyon kaynağının kontrolü yer aldığı kaydedildi.

Bilinçlendirme ve önleme

Açıklamada, sepsisle mücadelede en kritik adımın toplumun ve sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi olduğu; doğru adımlar atıldığında sepsisin büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık olduğu vurgulandı. Her ülkenin sepsisle mücadeleye öncelik vermesinin, sağlık profesyonellerinin eğitilmesinin, medyanın rolünün ve pandemi gibi acil durumlarda hastalığın öncelenmesinin bu küresel sağlık sorununa karşı en güçlü yanıt olacağı belirtildi.