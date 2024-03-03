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Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi’nde konuştu: Galata Kulesi’ni bize bırakın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 600 yıllık Haliç Tersanesi’nde İstanbul Sanat Müzesi’nin açılışını yaptı. İmamoğlu, İstanbul’un kültürel mirasına sahip çıktıklarını belirterek, “Gezi Parkı, Galata Kulesi, Hidiv Kasrı gibi değerli mekanları elimizden almak isteyenlere karşı hukuk mücadelesi veriyoruz” dedi.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 12:39
Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi’nde konuştu: Galata Kulesi’ni bize bırakın

İMAMOĞLU’NDAN HALİÇ TERSANESİ’NDE TARİHİ SUNUM: İSTANBUL SANAT MÜZESİ AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve dünyanın en eski tersanelerinden biri olan Haliç Tersanesi’nde İstanbul Sanat Müzesi’nin açılış törenine katıldı. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul’un tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliğine vurgu yaptı.

İmamoğlu, “İstanbul sanat kimliğiyle muhteşem bir sahayı sizlerle buluşturmanın keyfini yaşıyorum. Bu sahayla ilgili bunun bir başlangıç olduğunu bilmenizi arzu ederim. Sizlerle birlikte tarihine çıkan İstanbul için ‘tam yol ileri’ programındaki 4. sunumumuz. Buraya hassas davrandığınızda insanların nasıl mutlu olduğunu görüyorum. Moda iskelesi biblo gibi. Vedat Tekin’in imzasını taşıyan biblo gibi restore açtığımızda insanlarımızın oraya akın akın gelip görmesi… Her yaş grubu çocuklardan gençlerden, İstanbul’u deneyimlemiş ve deneyimlememiş insanlardan bunu görmek tarifsiz bir his. Bulgur Palas’ı açtık, insanlar akın akın içini görmeye geliyor. İnsanların içinde muhteşem bir tutku var bu şehrin izlerine. Buna hizmet etmek bizim büyük sorumluluğumuz” dedi.

GEZİ PARKI, GALATA KULESİ, HİDİV KASRI…

İmamoğlu, İstanbul’un kültürel mirasına sahip çıktıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“İstanbul’un mirasını bilimin önderliğinde ortaya çıkarıyor halkımıza emanet ediyoruz. İstanbul’un tarihine baktığımızda 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kent görüyoruz, bana göre dünyanın en zengin kenti. Bize verilen bu mirasa özenle yaklaşıyoruz. Geçmişte liyakatsiz ellerle yapılan vahim uygulamalar kaş yaparken göz yapan restorasyonlar hepimizin aklında. İBB Miras ile birlikte envanterimizi izliyoruz bu önemli bakış açısı. Bakımını yapıyor sizlerin ziyareti için hazır tutuyoruz. 20 yıldır suyu akmayan 197 tarihi çeşmesini bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp suya kavuşturduk. Camilerimiz türbelerimiz İBB Mirası koruma çalışması içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. 19 tarihi türbeyi bulduğumuzda ne halde olduğunu görmek istemezsiniz. 42 tarihi caminin bakımını gerçekleştirdik. Göreve geldiğimizden bu yana 943 miras alanına İBB Miras dokunuşu ile koruma altına aldık. Bazen anlamsız belgelerle Gezi Parkı, Galata Kulesi hatta Hidiv Kasrı gibi önemli yapıları elimizden almaya kalktılar. Bu alanlardaki hukuki mücadelemiz devam ediyor. Bunların olumlu gittiğini de belirtmek isterim.”

İmamoğlu, konuşmasının ardından İstanbul Sanat Müzesi’ni gezdi. Müzede, “Ah Güzel İstanbul” sergisinde yer alan eserleri inceledi. İstanbul Sanat Müzesi, İstanbullulara ait olan belediyenin zengin koleksiyonunu da sanatseverlerle buluşturuyor.

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