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Ekrem İmamoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret ederek, kulüp ve sportif konularda bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından her iki başkan basın açıklaması yaparak birbirlerine başarılar diledi. İmamoğlu, Fenerbahçe ziyaretinin ardından şimdi de Galatasaray'la yakın ilişkilerini sürdürüyor. İki kulüp arasında dostane bir atmosferde geçen ziyarette, önemli açıklamalara da yer verildi.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:20
Ekrem İmamoğlu ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir araya geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ı ziyaret ederek Başkan Dursun Özbek'le bir araya geldi. Görüşmenin ardından her iki isim de basının karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Özbek'e yerel seçim yarışında başarılar dilerken, İmamoğlu ise Fenerbahçe ve Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimine ilişkin önemli mesajlar verdi.

ÖZBEK: İstanbul İçin En Hayırlısını Diliyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok değerli konuğumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, kulübümüzü ziyaret etti. Hem Galatasaray ile ilgili hem de sportif konuları istişare ettik. İki takvim yılı aşkın süredir görevdeyim ve İmamoğlu, bu süreçte Galatasaray'a yoğun destek verdi. 2024'ün ilk yarısı seçim ve yarışmalarla dolu bir dönem. Belediye seçimleri 31 Mart'ta, ardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyonluk yarışı da belediye seçimi kadar vatandaşın ilgisini çekiyor. Mayıs ayında da Galatasaray'ın seçimi var. Bu dönemde İstanbul için en hayırlısını diliyorum, Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum."

İMAMOĞLU: Kulüplerin Başarıları Bizleri Mutlu Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi: "Verimli bir sohbetimiz oldu. İstanbul'un çok önemli markaları olan üç büyük kulübümüzle sürekli iletişim içerisindeyiz. İstanbul, dünya markası, Fenerbahçe'yi ziyaret ettiğimde de söyledim. Kulüplerin sportif başarıları bizi mutlu ediyor. Bu üç kulübümüz sadece futbol takımı değil, toplumsal yaşam adına özel konumu olan kulüpler. Tabii ki sportif yarışlar var, bazen iğneleyici sohbetler olabiliyor. Bunlar keyifli olduğu sürece hiç sıkıntı yok. Bu sene iki takımımızın yarışı var, inşallah sonuçları güzel olur. İyi oynayan kazansın."

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