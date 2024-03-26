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Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum için oy isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı eleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'da düzenlenen halk buluşmasında Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum için seçim çalışması yapan bakanları eleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 21:03
Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum için oy isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı eleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'daki halk buluşmasında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kurum için seçim çalışması yapan bakanları eleştirdi. İmamoğlu, "İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum: Dönsene Ankara'ya. İşin gücün yok mu senin? Devletin bakanı bunu yapmaz. Ama bir partinin bakanı ise, bir partinin görevlisi gibiyse; o ayrı" dedi.

İmamoğlu, Çekmeköy'ün ardından Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde CHP Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş ile birlikte halk buluşmasına katıldı. Burada seçim çalışması yapan bakanları eleştiren İmamoğlu, "İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum: Dönsene Ankara'ya. İşin gücün yok mu senin? Devletin bakanı bunu yapmaz. Ama bir partinin bakanı ise, bir partinin görevlisi gibiyse; o ayrı" şeklinde konuştu.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Sevgi Kılıç, Volkan Demir, Aylin Nazlıaka, CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, CHP milletvekilleri Sibel Suiçmez ve Ali Gökçek de katılarak destek verdi. İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Üsküdar'daki halk buluşmasında, oy desteği istedi. Ayrıca, İstanbul genelinde ve Üsküdar'da gerçekleştirdikleri yatırımlar, projeler ve sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi.

İmamoğlu, hükümetin ekonomi politikalarının vatandaşları zor durumda bıraktığını belirterek, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti. "Bunlar, emekliyi, yani başımızın tacı olması gereken büyüklerimize, ne yazık ki tarihin en derin mahrumiyetini yaşattılar" diyen İmamoğlu, emekli maaşlarının yetersizliğine vurgu yaptı.

İmamoğlu, ayrıca Üsküdar'da açtıkları Kent Lokantası'ndan faydalanan kişi sayısını paylaşarak, burada seçim kampanyası yürüten rakip adaya atıfta bulundu. Kent Lokantası'nın önemine dikkat çeken İmamoğlu, rakip adayın bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmasını umduğunu ifade etti.

Son olarak, İmamoğlu, seçim döneminde yaşadıkları zorlukları ve eleştirilere yanıt vererek, halkın desteğini ve güvenini kazanacaklarını belirtti.

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