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Ekrem İmamoğlu'nda Murat Kuruma destek açıklaması yapan Tansu Çillere sert yanıt

İstanbul’da 31 Mart seçimleri için heyecan dorukta. Eski Başbakan Tansu Çiller, Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’u desteklediğini duyurdu. Ekrem İmamoğlu ise Çiller’e sert çıktı.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 16:30
Ekrem İmamoğlu'nda Murat Kuruma destek açıklaması yapan Tansu Çillere sert yanıt

Eski Başbakan Tansu Çiller, Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum için övgü dolu sözler sarf etti. Çiller, "Murat Kurum İstanbul'a büyük bir heyecanla geliyor. İstanbullu bu heyecanı arıyordu." dedi. Kurum’a rakip olan Ekrem İmamoğlu ise bu açıklamaya kayıtsız kalmayarak, Çiller’i eleştirdi.

İmamoğlu, CHP’nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Orhan Çerkez’le birlikte ilçede vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, konuşmasında eski başbakan Tansu Çiller’in Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’a verdiği desteği konusuna da değindi.

İmamoğlu yaptığı konuşmada, eski başbakanlardan Tansu Çiller’in Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’a verdiği desteği sert bir dille eleştirdi. İmamoğlu, Çiller’in ekonomiyi nasıl batırdığını ve Kurum’a neden sahip çıktığını anlattı. İmamoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Seçim süreci, zaman yaklaştıkça çok ilginç haller alır. Çok şirin haller alır. Dün bir hanımefendi geçmiş dönemlerde bu ülkeyi başbakanlık bir hanımefendi bir açıklama yapmış. Ki kendisi ekonomiyi perişan etmekte de maharetlidir. Aynı bugünkü gibi üç haneli enflasyonları, yüksek faizleri bize 90’lı yılların ortasında yaşatmış birisidir. Hanımefendi başbakan, desteğini rakibim sayın Kurum'a demiş. Niye? Depremi, kentsel dönüşümü çözermiş, yollardaki trafik problemini çözermiş. Ama onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Niçin yanında olduğunu da ben biliyorum."

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