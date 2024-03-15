Ekrem İmamoğlu'ndan atanamayan öğretmenlere ve emeklilere destek!

Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Halk Buluşması'nda atanamayan öğretmenlerin ve emeklilerin sorunlarına değindi. İmamoğlu, atanamayan öğretmenlerin öfkeli olduğunu ve İstanbul'da kendisini hedef almak yerine bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Emeklilere 10 bin TL pazar desteği ve 9 bin TL kira desteği müjdesi veren İmamoğlu, CHP'nin insan odaklı siyaset anlayışını savundu.

Öğretmenler ve Emeklilerin Talepleri Ön Planda

İmamoğlu, konuşmasında atanamayan öğretmenlerin sıkıntılarını dile getirerek, İstanbul'da yaşanan sorunların çözümünde öncelikli olarak atama bekleyen öğretmenlerin dertlerine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı. "İstanbul’da Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayı bırakın. Atanamayan öğretmenlerin dertlerini çözün." ifadeleriyle öğretmenlerin taleplerine dikkat çekti.

İSRAFÇILAR GİTTİ, İCRAATÇİLER GELDİ

İmamoğlu, göreve geldikten sonra yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi vererek, israfçı ve rantçı bir yönetimden icraat odaklı bir yönetim anlayışına geçildiğini belirtti. "İsrafçılar gitti, icraatciler geldi. Rantçılar gitti halkçılar geldi." diyen İmamoğlu, halkın sevgisinden aldığı enerjiyle İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Emeklilere Yapılacak Yardımlar

Emeklilere yönelik yapılacak yardımları da açıklayan İmamoğlu, 10 bin TL pazar desteği, günlük halk ekmekten 1 ekmek desteği ve depreme dayanıksız evlerin dönüşümünde sağlanacak maddi yardımları duyurdu. Bu kapsamda, kent lokantası açılacağını ve sosyal yardımların artırılacağını belirtti.

Hastane İddialarına Cevap

İmamoğlu, Kağıthane'deki hastane iddialarına da yanıt vererek, "Beni karalamak için bir yazı yazmışlar. Öbür hastaneye kaçarak gitmişler." ifadelerini kullandı ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İmamoğlu^'nun Konuşmasından Dikkat Başlıklar

Atanamayan Öğretmenler Öfkeli: İmamoğlu, "Kıymetli öğretmenlerimiz atama konusunda çok sıkıntılı ve öfkeli" dedi.

İmamoğlu'ndan Hükümete Çağrı: "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayı bırakın. Atanamayan öğretmenlerin dertlerini çözün."

Emeklilere 10 Bin TL Pazar Desteği: "Emeklilere 10 bin TL pazar desteği, o aileye her gün halk ekmekten 1 ekmek desteği vereceğiz."

9 Bin TL Kira Desteği: "Binaları dönüşüyor ve emekliyse 9 bin TL kira desteği, depreme dayanıksız evini dönüştürmesi için yüzde 65'ini de biz karşılayacağız."

İmamoğlu'ndan CHP'ye Vurgu: "Bizim için kutsal insanımız. Biz insanımızı yaradan da ötürü seviyoruz."