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Ekrem İmamoğlu’ndan bakanlara sert tepki: “Hepiniz gelin”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başta İçişleri Bakanı Yerlikaya olmak üzere, AKP’nin seçim kampanyalarında faaliyet yürüten bakanları eleştirdi. İmamoğlu, bakanlara “Hepiniz gelin” diyerek, “Yerlikaya için üzülüyorum, talimat gelmiş ne yapsın, koltuğunda olacak” şeklinde konuştu.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 17:46
Ekrem İmamoğlu’ndan bakanlara sert tepki: “Hepiniz gelin”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cendere Yaşam Vadisi 1. ve 2. Etap Gezisi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte diğer bakanların da AKPli adaylar için oy istemesine ve seçim çalışmalarına katılmasına tepki gösterdi. Bu durumu, demokrasinin bitişi olarak yorumlayan İmamoğlu, “17-20 bakansınız, hepiniz gelin, ne olacak?” dedi.

“Yazık, üzülüyorum”

İBB Başkanı İmamoğlu, İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın AKP’nin seçim çalışmalarına katılmasını eleştirirken, “Ona da yazık, üzülüyorum. O da zor durumda. Talimat gelmiş, yoksa koltuğundan olacak” şeklinde ifadelere yer verdi.

“20 senedir siz niye bir şey yapmadınız?”

İstanbul’un AKPli adayı Murat Kurum’un, kendisini İstanbul depremi konusunda eleştirmesine tepki gösteren İmamoğlu, “Siz 20 senedir İstanbul’u yönetiyorsunuz, ne yaptınız? Niye bir şey yapmadınız? Benim elimde sihirli değnek mi var? Beni değil aslında kendilerini kötülüyorlar” dedi.

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