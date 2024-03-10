Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a Sert Yanıt: "Bir Şey Diyeceğim, Diyemiyorum"

İmamoğlu: "Metro Yapmakla Övünmek Doğru Değil, İstanbul'un Gerçekleri Ortada"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Sancaktepe-Finans Merkezi-Söğütlüçeşme Metro Hattı Yapım Çalışmaları Başlama Töreni'nde hem yeni projelerini tanıttı hem de seçim öncesindeki metro iddialarına cevap verdi.

Yerel Seçimlerin Ardından İlk Kez Metro Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Sancaktepe-Finans Merkezi-Söğütlüçeşme Metro Hattı Yapım Çalışmaları Başlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, beş yıl içinde gerçekleştirdikleri metro projelerini vurgulayarak, rakip parti tarafından yapılan iddialara cevap verdi.

İmamoğlu: "Kendi Kendilerini Metro Şampiyonu İlan Ediyorlar"

İmamoğlu, 25 yılda açılan metrolarla karşılaştırma yapmanın doğru olmadığını ifade ederek, "25 yılda 125 kilometre yol yapanlar, ama yıllarca çok büyük bir iş yapmış gibi bunu anlatırlar. Karşılaştırma imkanı olmadığı için kendi kendilerini biraz da metro şampiyonu ilan ederler. Biz metro yaptıkça biraz da onların gerçek fotoğrafı ortaya çıkmaya başladı. Biz beş yılda tam 65 kilometre metro yaptık" dedi.

İstanbul'un Gerçekleri: İmamoğlu'ndan Rakip Adaya Cevap

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un "İBB, 8 km metro yaptı" iddiasına cevap veren İmamoğlu, "Bu adım sayan arkadaş, tarihe geçti. Bir şey diyeceğim, diyemiyorum. Ciddi bir tarafı daha var. Bu işin içinde emek hırsızlığı var. Böyle saygısız siyaset olmaz" dedi.