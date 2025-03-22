Ekrem İmamoğlu'nun İBB Yolsuzluk Soruşturmasındaki İfadesi Gündemde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yolsuzluk İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyette 121 sayfalık ifadeye imza attı. İmamoğlu, ifadesinde çeşitli suçlamalara yanıt verirken, bu süreçteki suçlamaların siyasi bir müdahale olduğunu belirtti.

Soruşturma Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 99 şüpheliye "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalar yöneltilmekte. İmamoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine yaklaşık 4 saat boyunca ifade verirken, tüm isnatları reddetti.

İfadesindeki Vurgular

İmamoğlu, ifadesinin başında kendisine tanıtılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip istemediği sorusuna, "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlığı istemiyorum." yanıtını verdi. Kendi mal varlığı ve gelirine ilişkin soruları da yanıtlayan İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu ifade etti.

Yanıtsız Bıraktığı Sorular

İmamoğlu, özellikle gizli tanıkların ifadelerine ilişkin gelen sorulara "Bu soruyu muhatap almıyorum." diyerek yanıt vermekten kaçındı. Aynı zamanda, MASAK raporları ile ilgili açıklama yapmaktan da imtina etti.

Kamu Zararına Dair İddialar

İmamoğlu'na yöneltilen kamu zararına dair iddialar arasında 260 milyon 755 bin 555 lira zarara neden olduğu iddiası bulunuyor. İmamoğlu, bu ve benzeri sorulara da "Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim." diyerek cevap verdi.

Siyasi Müdahale İddiası

İmamoğlu, ifadesinde bu suçlamaların, kendisine yönelik bir siyasi müdahale olduğunu söyleyerek, "Bu mücadele biçimi ne yazık ki bir yargı tacizi şeklinde tarafıma yıllardır sürdürülmektedir." ifadesini kullandı. Ayrıca, kendisine yöneltilen suçlamaların, 16 milyon İstanbullu vatandaşın iradesine karşı bir saldırı olduğunu savundu.

İmamoğlu'nun Son Sözleri

İfadesinin son kısmında, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası birçok çözüme muhtaç konuları olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Kumpas, uydurma ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibarıyla Türkiye'nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak son derece üzücüdür." dedi.