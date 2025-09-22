Ekvador Hapishanesinde Çeteler Arası Çatışma: 14 Ölü

Machala'daki cezaevinde silahlı çatışma: Güvenlik güçleri müdahale etti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, ülkenin güneybatısındaki Machala kentinde bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan silahlı çatışmada, ilk belirlemelere göre biri gardiyan, 13'ü mahkum olmak üzere 14 kişi yaşamını yitirdi.

Ekvador basınında yer alan habere göre çatışma sırasında mahkumların gardiyanları ve polisleri alıkoyduğu bildirildi. Olayla ilgili açıklama yapan Bölge Komutanı Albay William Calle, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Calle, gardiyanlar ve polislerin kurtarıldığını ve hapishaneden firar etmek isteyen 13 kişinin yakalandığını belirtti. Olayın sorumluları olarak Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros ve Los Lobos çeteleri gösteriliyor.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve cezaevi güvenliğinin sağlanması için ek önlemler alındığını açıkladı.