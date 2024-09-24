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El-Ezher'den Uluslararası Topluma Çağrı: İsrail'in Saldırılarına Son Verin

El-Ezher Kurumu, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına dur denilmesi için uluslararası topluma seslendi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 23:39
El-Ezher'den Uluslararası Topluma Çağrı: İsrail'in Saldırılarına Son Verin

El-Ezher Kurumu'ndan Sert Çağrı

Mısır merkezli El-Ezher Kurumu, uluslararası camiaya yaşanan çatışmalar karşısında önemli bir çağrıda bulundu. Kurum, "İsrail'in Gazze ve Lübnan'da masumların kanını akıtmaya devam etmesine son verilmelidir" ifadeleriyle durumu kınadı.

İsrail'in Saldırıları Kınandı

El-Ezher'in yazılı basın açıklamasında, özellikle "Lübnan'ın doğusu ve güneyine yönelik Siyonist saldırıların sert şekilde kınandığı" vurgulandı. Ayrıca, bu son saldırıların, İsrail'in Orta Doğu'yu bir savaş alanına dönüştürme çabalarının somut bir yansıması olduğu belirtildi. "Dünya Neden Ses Çıkaramıyor?"

Açıklamada, İsrail'in Gazze'yi on binlerce sivilin yaşamının sona erdiği bir moloz yığınına çevirdiği vurgulanarak, "Bu kibir dolu terör organizasyonunu (İsrail) durduracak dünya nerede?" sorusu soruldu. "Dünya, Filistin ve Lübnan'da kadın ve çocukların feryatlarına neden kulak asmıyor?" ifadeleriyle dünya kamuoyuna eleştirilerde bulunuldu.

Uluslararası Toplumun Harekete Geçmesi Talebi

Son olarak, El-Ezher, uluslararası toplumu Gazze ve Lübnan'daki masum canların akmasının sona erdirilmesi için acilen harekete geçmeye davet etti. Söz konusu çağrı, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve sivil yaşamın korunması adına büyük önem taşımaktadır.

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