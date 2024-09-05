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El Halil Belediye Başkanı Ebu Sinine: 'İsrail, Şehri Büyük Bir Hapishaneye Dönüştürdü'

El Halil'de İsrail'in uygulamaları ticaret ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Başkan Ebu Sinine durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:47
El Halil Belediye Başkanı Ebu Sinine: 'İsrail, Şehri Büyük Bir Hapishaneye Dönüştürdü'

El Halil Belediye Başkanı Ebu Sinine Açıklamalarda Bulundu

El Halil'deki durum ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, "İsrail ordusu kenti büyük bir hapishaneye dönüştürdü" ifadelerini kullandı.

Ekonomik ve Sosyal Durum Üzerindeki Etkiler

Filistinli tüccar Cudi en-Netşe ise, İsrail'in yollardan kapatmasının ticari faaliyetleri durma noktasına getirdiğini belirterek, "Kapanma, ticari faaliyetleri felce uğrattı ve vatandaşların seyahat etmesini de engelledi. Beldeye bakın, alışveriş yapan kimse yok," dedi.

Askeri Kontrol Noktaları ve Bursa Hizmetleri

KAYS EBU SEMRA'nın aktardığına göre, El Halil'in stratejik noktaları askeri kontrol noktaları ve bariyerlerle kapatıldı. Sağlık ekipleri de bu yüzden hastaları taşımakta zorluk çekiyor, bazen hastaları bir araçtan diğerine nakletmek zorunda kalıyorlar.

Toplu Cezalandırma Politikaları

Başkan Ebu Sinine, "İsrail'in yaptığı, öncelikle sıradan vatandaşa zarar veren toplu bir cezalandırmadır. Tüm yaşam belirtileri kayboldu, ticaret ve ulaşım felce uğradı," ifadelerini kullandı.

Çiftçiler ve Ticaret Üzerindeki Baskılar

İzna beldesinden gelen çiftçi Abdullah Ferecallah, "İsrail ordusu Gazze'de katliam yapıyor, Batı Şeria'nın kuzeyini yerle bir ediyor," diyerek, durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekti.

Son Durum

İsrail ordusu 1 Eylül'de yaşanan bir saldırı sonrası El Halil'in kuzey girişini kapatmıştı. Bu durum, kentteki ticaretin ve sosyal yaşamın büyük ölçüde etkilendiğine işaret ediyor.

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