El-Kerame Sınır Kapısı Cuma Günü Yeniden Açılacak

El-Kerame (Allenby/Kral Hüseyin) Sınır Kapısı'nın cuma günü çift taraflı açılacağı açıklandı. Nazmi Muhenna, Netanyahu'nun gerekçesini belirtmedi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:07
Filistin yönetimi: Kapı çift taraflı olarak yeniden faaliyete geçecek

Filistin yönetimine bağlı Sınır Kapıları İdaresi Müdürü Nazmi Muhenna, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kerame Sınır Kapısı'nın Cuma günü çift taraflı olarak yarın yeniden açılacağını yazılı açıklamayla duyurdu.

Muhenna, Binyamin Netanyahu'nun sınır kapısına ilişkin tutumunu neden değiştirdiğine dair bir açıklama yapmadı.

Ürdün ile Batı Şeria arasındaki ve Batı Şeria'nın "dünyaya açılan" tek kapısı olan bu geçiş, Filistin tarafında Kerame Sınır Kapısı, İsrail tarafında Allenby Köprüsü ve Ürdün tarafında Kral Hüseyin Köprüsü olarak anılıyor.

18 Eylül'de Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail askeri hayatını kaybetmiş, saldırının ardından geçişler kapatılmış, daha sonra yeniden açılmıştı.

Ancak Binyamin Netanyahu, 24 Eylül itibarıyla Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü ikinci bir emre kadar kapatma talimatı vermişti. İsrail basını bu talimatı, çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasına verilen ilk cevap olarak yorumlamıştı.

