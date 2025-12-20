Elazığ Alacakaya'da belediye görevlisinin kediye tekme attığı an kamerada

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, belediyeye ait çok amaçlı salona giren bir kediye görevlinin tekme atarak dışarı çıkarması tepkilere yol açtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, içeri giren bir kediye görevlinin tekme atarak dışarı attığı görüldü. Görevlinin uyguladığı şiddet tepkiye neden oldu.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı ve görüntülerde kediye yönelik müdahale açıkça kayda geçti.

