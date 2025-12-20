DOLAR
Elazığ Alacakaya'da Belediye Görevlisinin Kediye Tekme Attığı An Kamerada

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde belediyeye ait salona giren kediye görevlinin tekme atıp dışarı attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı, olay tepki topladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 23:09
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, belediyeye ait çok amaçlı salona giren bir kediye görevlinin tekme atarak dışarı çıkarması tepkilere yol açtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, içeri giren bir kediye görevlinin tekme atarak dışarı attığı görüldü. Görevlinin uyguladığı şiddet tepkiye neden oldu.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı ve görüntülerde kediye yönelik müdahale açıkça kayda geçti.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

