FETÖ kumpası mağduru Yarbay Ali Tatar, vefatının 16’ncı yılında anıldı

Anma töreninde duygulu anlar

FETÖ’nün ’Ergenekon Davası’ sürecinde kendisine yöneltilen suçlamalar sebebiyle yaşamına son veren Deniz Kurmay Yarbay Ali Tatar, vefatının 16’ncı yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Tarihçe: Yarbay Ali Tatar, Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde ’Ergenekon Terör Örgütü’ üyesi olmakla suçlanmış, 5 Aralık 2009 tarihinde ’Amirallere Suikast’ soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Cezaevinde geçirdiği 10 günün ardından tahliye edilen Yarbay hakkında üç gün sonra tekrar tutuklama kararı çıkarılmış ve bu karar üzerine Tatar, ailesine bir mektup bırakarak yaşamına son vermişti.

Anma töreni: Törene eşi Nilüfer Tatar, kardeşi Ali Tatar, yakınları, silah arkadaşları, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar mezara karanfiller bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

