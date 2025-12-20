Bayburt'ta Teknik Personele 'Afetler Sonrası Hasar Tespiti' Eğitimi

Afetlere müdahale ve sonrası iyileştirme çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla, Bayburt'ta teknik personele yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitim Detayları

Program, "Afetler Sonrası Hasar Tespiti" eğitimi kapsamında, Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitime il genelinde görev yapan inşaat mühendisleri, inşaat teknikeri, mimarlar ve AFAD personelleri katıldı.

Eğitimde, afet sonrası binalarda yapılacak hasar tespit çalışmalarının standartları, kullanılan teknik yöntemler ve saha uygulamalarında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Amaç ve Vurgular