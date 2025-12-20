DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.781.061,06 -0,36%

Bayburt'ta Teknik Personele 'Afetler Sonrası Hasar Tespiti' Eğitimi

Bayburt'ta kamu ve özel sektör teknik personeline 'Afetler Sonrası Hasar Tespiti' eğitimi verildi; hedef sahadaki teknik kapasite ile hızlı ve doğru tespit.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:24
Bayburt'ta Teknik Personele 'Afetler Sonrası Hasar Tespiti' Eğitimi

Bayburt'ta Teknik Personele 'Afetler Sonrası Hasar Tespiti' Eğitimi

Afetlere müdahale ve sonrası iyileştirme çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla, Bayburt'ta teknik personele yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitim Detayları

Program, "Afetler Sonrası Hasar Tespiti" eğitimi kapsamında, Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitime il genelinde görev yapan inşaat mühendisleri, inşaat teknikeri, mimarlar ve AFAD personelleri katıldı.

Eğitimde, afet sonrası binalarda yapılacak hasar tespit çalışmalarının standartları, kullanılan teknik yöntemler ve saha uygulamalarında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Amaç ve Vurgular

Programın temel hedefi, sahadaki teknik kapasitenin artırılması ve hasar tespit süreçlerinin hızlı ve ilerlemesinin sağlanması olarak açıklandı. Bu tür çalışmaların, afet sonrası iyileştirme ve güvenli yaşam alanlarının yeniden tesis edilmesi açısından hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, eğitimlerin afetlere hazırlık sürecinde teknik personelin sahadaki etkinliğini artırdığını vurgulayarak, "Amacımız, yaşanabilecek bir afet durumunda en doğru tespiti en kısa sürede gerçekleştirecek yetkinliğe ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

BAYBURT’TA TEKNİK PERSONELE HASAR TESPİT EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA TEKNİK PERSONELE HASAR TESPİT EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA TEKNİK PERSONELE HASAR TESPİT EĞİTİMİ VERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt'ta Kaçak İşletme Mühürlendi — 1 Ton Tavuk Eti İmha Edildi
2
Menopoz Uyarısı: 46-55 Yaşındaki Kadınlara Beslenme ve Sağlık Önerileri
3
Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı
4
Gülhan Nuhoğlu V-Notes ile riskli izsiz miyom ameliyatını atlattı
5
Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi
6
2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı
7
Kocaeli'de Kayıp Eşyalar 'Alo 153' ile Sahiplerini Bekliyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül