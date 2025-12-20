Bayburt'ta Teknik Personele 'Afetler Sonrası Hasar Tespiti' Eğitimi
Afetlere müdahale ve sonrası iyileştirme çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla, Bayburt'ta teknik personele yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.
Eğitim Detayları
Program, "Afetler Sonrası Hasar Tespiti" eğitimi kapsamında, Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitime il genelinde görev yapan inşaat mühendisleri, inşaat teknikeri, mimarlar ve AFAD personelleri katıldı.
Eğitimde, afet sonrası binalarda yapılacak hasar tespit çalışmalarının standartları, kullanılan teknik yöntemler ve saha uygulamalarında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar ayrıntılı şekilde ele alındı.
Amaç ve Vurgular
Programın temel hedefi, sahadaki teknik kapasitenin artırılması ve hasar tespit süreçlerinin hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirilmesidir. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim, eğitimlerin afetlere hazırlık sürecinde teknik personelin sahadaki etkinliğini artırdığını vurgulayarak, "Amacımız, yaşanabilecek bir afet durumunda en doğru tespiti en kısa sürede gerçekleştirecek yetkinliğe ulaşmaktır" ifadelerini kullandı. Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.
