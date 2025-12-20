Taşköprü'de Asfalt Atağı: Kamyon Garajı ve Ethem Mahallesi'nde 3 km'lik Çalışma

Taşköprü'de Asfalt Atağı: Yeni Kamyon Garajı ve Ethem Mahallesi Yolları Yenileniyor

Belediye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Taşköprü Belediyesi, ilçede bulunan yeni kamyon garajı ile Ethem Mahallesi yollarında kapsamlı asfalt çalışmaları yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında, ilçeye kazandırılan yeni kamyon garajının giriş noktaları bitümlü sıcak asfalt ile kaplandı.

Ethem Mahallesi'ndeki dere yatağının her iki yakasında da sıcak asfalt serimi başladı. Bu alan, ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan bisiklet yolu projesinin de güzergahını oluşturacak şekilde düzenleniyor.

Projeyle, yaklaşık 3 kilometrelik bölümde ulaşım konforunun artırılması ve mahalle yaşam alanlarının modernize edilmesi hedefleniyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yapılan çalışmaların ilçenin geleceğine yönelik önemli bir yatırım olduğunu belirterek, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

