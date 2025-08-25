Elazığ Baskil'de Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Elazığ'ın Baskil ilçesi Eskiköy Yapraklı mezrası'nda, dün gece arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Yaralananlar ve Müdahale

Kavgada tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği F.B. ve E.D. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltılar

Jandarma ekipleri olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler H.D. ve K.T.'yi gözaltına aldı.