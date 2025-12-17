DOLAR
Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Cenaze Hizmetleri ve Mezarlık Yatırımları

Elazığ Belediyesi, ücretsiz cenaze hizmetleri ve kapsamlı mezarlık altyapı yatırımlarıyla vatandaşların yanında; nakil, tesis ve 2025 altyapı çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:40
Elazığ Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayatın her anında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sunulan ücretsiz cenaze hizmetleri kapsamında defin işlemlerinden cenaze nakline kadar tüm süreçler titizlikle yürütülüyor.

Mezarlık Hizmetleri ve Nakil Desteği

Asri ve Harput Mezarlıkları başta olmak üzere kent genelinde 23 farklı noktada, toplam 2 milyon metrekareyi aşan alanda hizmet veren Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, vatandaşların cenaze işlemlerini hiçbir ücret talep etmeksizin gerçekleştiriyor. Cenazelerin yıkanması, kefenlenmesi, nakil ve defin işlemleri dini hassasiyetlere uygun şekilde yerine getiriliyor.

İl dışına veya il dışından Elazığ’a nakil gereken durumlarda cenaze nakil araçları ve hava yolu imkanları kullanılarak destek sağlanıyor. Ayrıca nakil esnasında bir refakatçinin hava yolu ulaşım gideri de Elazığ Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Altyapı, Tesis ve Periyodik Çalışmalar

Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fiziki hizmetler kapsamında 2025 yılında altyapı doğrultusunda mezarlık alanlarında 2 bin 500 metre su hattı döşendi. Bunun yanında 27 çeşme yapıldı, 917 metre dekoratif duvar ve 4 bün 500 metre beton panel çit inşa edildi.

Mezarlık alanlarında yol, parke ve bordür çalışmaları tamamlanırken ekipler tarafından peyzaj düzenleme çalışmaları da periyodik olarak devam ediyor. Gelen talepler Alo 188 hattı üzerinden karşılanıyor; arife günlerinde vatandaşlara Yasin-i Şerif, lokum, fidan ve su ikramları gerçekleştiriliyor.

Öte yandan Fevzi Çakmak Mahallesi’nde toplam 7 bin metre kare alan üzerinde, bin 200 metrekare kapalı alana sahip ve bünyesinde 20 adet morg, 5 adet gasilhane, bekleme salonu ve idari birimler bulunan Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet binası da vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam ediyor.

