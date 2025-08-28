Elazığ Belediyesi'nden ücretsiz sertifikalı 'Bilgisayarlı Muhasebe Kursu'

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen eğitim programı, kentteki istihdamı desteklemek ve vatandaşların mesleki yetkinliklerini artırmak amacıyla hayata geçirildi. Belediye bünyesindeki Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) tarafından düzenlenen kursun başvuruları başladı.

Kursun Amacı

Program, muhasebe alanında kariyer hedefleyen gençler ile iş arayanlara yönelik olarak tasarlandı. Günümüz işletmelerinin dijital muhasebe süreçlerini etkin yönetebilen nitelikli personele olan ihtiyacına cevap veren kurs; katılımcılara teorik bilgi yerine uygulamaya dönük beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

Kurs İçeriği ve Süre

Kurs kapsamında katılımcılara Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaygın kullanılan LOGO GO muhasebe paket programının kullanımı öğretiliyor. Eğitim boyunca kursiyerler; stok yönetimi, cari hesap takibi, fatura ve irsaliye işlemleri, raporlama ve dijital muhasebenin temel prensipleri gibi konularda A'dan Z'ye yetkinlik kazanacak. Eğitim bir ay sürecek.

Katılım ve Sertifika

Kurs tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Programı başarıyla tamamlayan tüm kursiyerlere resmi geçerliliği olan 'Katılım Belgesi' verilecek. Gençler ve iş arayanlar için CV'lerini güçlendirecek ve iş hayatına geçişi kolaylaştıracak bir fırsat olarak öne çıkıyor.