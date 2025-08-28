Elazığ'da 17 milyon yavru sazan iç sularla buluşuyor

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretimi yapılan 17 milyon yavru sazan, "Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi" kapsamında sorumluluk alanındaki illere ve iç su kaynaklarına takviye edilmek üzere sevk ediliyor.

Dağıtım planı ve hedef iller

2025 yılı balıklandırma programı çerçevesinde üretilen yavruların, Elazığ dahil 15 il ile kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gönderilmesi planlanıyor. Buna göre, sorumluluk alanı içindeki bölgelere 16 milyon 750 bin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ise 250 bin olmak üzere toplam 17 milyon yavru sazan balığının gönderilmesi hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca 2025 yılı içinde ilde bulunan doğal göl ve baraj göllerine toplam 5 milyon 786 bin sazan yavrusu bırakılacağı bildirildi.

Özlüce Baraj Gölü'ndeki uygulama

Özlüce Baraj Gölü, Perisuyu üzerinde HES amaçlı kurulu olup gölde 24 adet ağ kafeslerde alabalık tesisi bulunmakta ve yıllık kapasitesi 2 bin 650 ton olarak belirtiliyor. Baraj göllerinin doğal balık stoklarını artırmak amacıyla her yıl sazan yavrusu bırakılıyor; bu kapsamda kurum müdürleri ve teknik personelin katılımıyla Özlüce Baraj Gölü'ne 35 bin yavru sazan bırakılmıştır.

