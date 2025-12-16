Elazığ'da 4 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak

Elazığ’da dört katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Rızaiye Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı metruk binada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangın yerinde inceleme yaptı.

