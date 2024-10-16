Elazığ'da 5,9 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Taş Döküntüleri ve Toz Bulutu

Elazığ'da Deprem Etkileri

Malatya'nın Kale ilçesinde gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkileri Elazığ'da hissedildi. Depremin ardından meydana gelen tafriğin sonuçları dikkat çekici şekilde görünür hale geldi.

Yol Kenarındaki Taşlar

Baskil ilçesine bağlı Kuşsarayı grup köy yolunda, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, yol kenarına dökülen taşlar yer alıyor. Deprem sonrası yaşanan bu doğal olay, sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

Toz Bulutları Yükseliyor

Ayrıca, Yaylanlı köyü kırsalında da dağlık alanlarda oluşan toz bulutları, deprem sonrası çevresel değişiklikleri gözler önüne seriyor. Bu durum, depremin doğa üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Elazığ'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaşanan bu olaylar, bölgedeki doğal güzellikleri ve yaşanabilirliği etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.