Elazığ'da 5 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin saati 17:04 olarak belirlendi ve sarsıntının derinliği 16,22 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Sonrası Durum Raporu

Elazığ Valiliği, deprem sonrası 17:20 itibarıyla AFAD ve 112 ihbar hattına herhangi bir hasar bildiriminde bulunulmadığını açıkladı. Valilikten gelen açıklamada, "Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." denildi.

Etki Alanı

Deprem, yalnızca Elazığ'da değil, aynı zamanda Diyarbakır'da da hissedildi. Halkın paniğe kapılmaması için yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.