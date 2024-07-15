Elazığ'da Atatürk heykeline taşla saldırı: Şüpheli adliyeye sevk edildi!

Dün öğleden sonra meydana gelen olayda, H.K. heykelin baş kısmına taşla vurarak zarar vermeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine, şüpheli olay yerinden uzaklaştı.
Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.