Elazığ'da Baraj Gölünde Boğulma Olayı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Trajik Boğulma Olayı

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde, Güzelyalı köyü yakınlarında meydana gelen olayda, 12 yaşındaki M.F.A. boğuldu.

Piknikte Talihsiz Kaza

Ailesiyle birlikte piknik yapmak üzere Keban Baraj Gölü'ne giden M.F.A., serinlemek amacıyla suya girdi. Ancak kısa süre sonra gözden kayboldu.

Acil Yardım ve Kurtarma Çabaları

Çocuğun suya düştüğünü fark eden yakınları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, hızlı bir şekilde müdahalede bulundu.

Hastaneye Kaldırıldı Ama Kurtarılamadı

Sudan çıkarılan M.F.A., sağlık ekiplerine teslim edilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesine ambulansla kaldırıldı. Ancak maalesef, yapılan tüm müdahalelere rağmen M.F.A. kurtarılamadı.

Bu trajik olay, yaz aylarında su kenarlarında dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde baraj gölüne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan M.F.A. kurtarılamadı.