Elazığ'da Bilim Kafe Etkinliği: Harput'un UNESCO Yolculuğu

Elazığ'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Fırat Üniversitesi (FÜ) işbirliğiyle "Harput'un UNESCO Yolculuğu ve Harput İç Kale Kazıları" konulu bir etkinlik gerçekleştirildi.

Yerli ve Yabancı Öğrencilerden Performans

YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinlikleri çerçevesinde Harput Kalesi'nde düzenlenen organizasyona, FÜ'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.

Prof. Dr. İsmail Aytaç'ın Sunumu

Etkinliğe katkıda bulunan FÜ Öğretim Üyesi ve Harput Kale Kazıları Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, katılımcılara "Harput'un UNESCO Yolculuğu ve Harput İç Kale Kazıları" konulu bir sunum yaptı. Sunum sonrası Aytaç, katılımcıları kalede gezdirerek tarihi yapının önemini aktardı.

Tarihi Anlatma Çabası

Etkinlikte konuşan FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, üniversitenin 50. yılına dikkat çekerek, Fırat Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi kimliği ile toplumsal katkı sağladığını vurguladı. Yılmaz, "Bu etkinlikle tarihimizi hem ilimize hem de bölgemize anlatmaya çalışıyoruz. Bilim İletişim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek etkinliklerle, araştırma geliştirme faaliyetlerimizin topluma daha etkili bir şekilde ulaşmasını hedefliyoruz," dedi.

Yılmaz, etkinliğe emek veren tüm katılımcılara teşekkür etti.

Elazığ'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Fırat Üniversitesi (FÜ) işbirliğiyle "Harput'un UNESCO Yolculuğu ve Harput İç Kale Kazıları" programı düzenlendi. YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Harput Kalesi'nde FÜ'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.

Elazığ'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Fırat Üniversitesi (FÜ) işbirliğiyle "Harput'un UNESCO Yolculuğu ve Harput İç Kale Kazıları" programı düzenlendi. YÖK'ün ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği kapsamında Harput Kalesi'nde FÜ'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.