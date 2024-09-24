Elazığ'da Bulunan Tarihi Mozaikte Hayvan Figürleri Ortaya Çıktı

Elazığ'da Tarihi Mozaik Bulundu

Elazığ'ın Salkaya köyünde, Mehmet Emin Sualp isimli bir tarla sahibi, geçtiğimiz yıl fidan dikmek üzere çukur açarken, Roma veya erken Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi bir mozaik keşfetti. Kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan mozaikte, çeşitli hayvan figürleri resmedilmiş durumda.

Mozaikteki Figürler

Yapılan kazılarda, yaklaşık 84 metrekare büyüklüğündeki mozaik fragmentinde anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvan figürleri tespit edildi. Ayrıca, mozaik çevresinde kilise ve şarap imalathanesine ait kalıntılara da rastlandı.

Vali Hatipoğlu'ndan Açıklamalar

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, alanda yaptığı inceleme sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mozaikin tarihi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. "Bir vatandaşımızın tarlasında vişne fidanı dikimi sırasında bu kalıntılara rastlaması ile bölgede büyük mozaik parçaları ortaya çıkarıldı. Bu eser oldukça dikkat çekici," dedi.

Vali Hatipoğlu, mozaikleri Elazığ'da sergilemek için gerekli hazırlıkların yapılacağını da vurguladı.

Mehmet Emin Sualp'ın Duyguları

Mehmet Emin Sualp, keşfettiği mozaikten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Tarlayı 2020 yılında satın aldım. Geçen yıl dikim yaparken bu mozaiği fark ettim. Müze Müdürlüğümüze durumu bildirdim ve süreç bu şekilde gelişti," şeklinde konuştu.

Bu tarihi mozaik, Elazığ'ın zengin kültürel mirasına önemli bir katkı sağlarken, kazı çalışmalarının devam etmesi bekleniyor. Eğer daha fazla tarihi eser bulunursa, bölge için farklı sergi stratejileri geliştirileceği bildiriliyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da bir tarla sahibinin fidan dikmek için çukur açarken geçen sene tesadüfen bulduğu, Roma ya da erken Bizans dönemine ait olduğu sanılan taban mozaiğinin üzerinde hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi. Alandaki çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.