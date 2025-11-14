Elazığ'da çamur yağdı: Toz taşınımı ve sağanak birleşti

Elazığ'da gece saatlerinde toz taşınımı ile sağanak yağışın birleşmesi sonucu kentte çamur yağdı; araçlar kaplandı, vatandaşlar temizlemek için çaba harcadı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 23:34
Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan yağış, bölgeye gelen toz taşınımıyla birleşince kent merkezinde adeta çamur yağdı.

Gelişmeler

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünin uyarısı sonrası başlayan olumsuz hava koşulları kapsamında, gece boyunca toz taşınımı ile sağanak yağış bir araya geldi ve yağışla birlikte yüzeye inen tozlar kentin birçok noktasında görünür çamur tabakası oluşturdu.

Etkisini gösteren çamur, bazı araçların üzerini kapladı ve trafikte kısıtlı görünüme neden oldu.

Vatandaşların durumu

Yağışın ardından vatandaşlar, araçlarını kaplayan çamuru temizlemek için yoğun çaba gösterdi. Olay, kentte yaşayanlar için zor anlar oluşturdu ve temizlik çalışmaları gece boyunca sürdü.

