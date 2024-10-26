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Elazığ'da Deprem Konutları İçin Kura Çekildi

Elazığ'da 569 deprem konutunun kura çekimi yapıldı, devlet yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:45
Elazığ'da Deprem Konutları İçin Kura Çekildi

Elazığ'daki Deprem Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı

Elazığ'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında evleri yıkılan veya ağır hasar görenler için inşa edilen 569 konutun kura çekimi yapılmak üzere bir tören düzenlendi.

Barınma İhtiyacına Yönelik Çözümler

Yanı sıra, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı zararın ardından, TOKİ tarafından başlatılan konut inşaatı çalışmaları hız kesmeden devam etmektedir. Bu süreçte tamamlanan 569 deprem konutu, halkın barınma ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

Canlı Bağlantı ve Tören Detayları

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Hatay’daki TOKİ Konutları'ndaki "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" açılış töreninden Elazığ’a canlı bağlantı yaparak katılım sağladı. Bu özverili girişimle birlikte, toplamda 25 bin 722 konutun daha önce hak sahiplerine teslim edildiği vurgulandı.

Önemli Katılımcılar

Vali Numan Hatipoğlu, tören esnasında Abdullah ve Delal Arıkanoğlu çiftine konutun anahtarını takdim etti. Ayrıca, etkinliğe AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da katıldı.

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