Elazığ'da Deprem Konutları İçin Kura Çekimi Yapıldı

Elazığ'da Deprem Konutları Kura Çekimi

Elazığ, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Sivrice merkezli depremin ardından, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. Bu zor günlerin ardından, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için inşa edilen 302 yeni konutun kura çekimi düzenlendi.

Kura Çekimi Detayları

Elazığ'daki kura çekimi, İl Özel İdaresi'nde noter huzurunda gerçekleştirildi. Bu çekim, depremzede ailelerin yeni evlerine kavuşma sürecinde önemli bir adım oldu.

Vali Hatipoğlu'nun Dilekleri

Programda konuşan Vali Numan Hatipoğlu, yeni konutların hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Hatipoğlu, deprem sonrası yapı stokunun iyileştirilmesine yönelik çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Gelecek Projeler ve Çalışmalar

Hatipoğlu, bundan sonraki süreçte tüm hak sahiplerini evlerine yerleştirinceye kadar AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nin çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Bu çabaların, Elazığ'ın deprem sonrası toparlanmasına katkıda bulunacağına inanılıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 ile 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için inşa edilen 302 konutun kura çekimi yapıldı. Kura çekim programına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da (ortada) katıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 ile 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için inşa edilen 302 konutun kura çekimi yapıldı. Kura çekim programına Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da (ortada) katıldı.