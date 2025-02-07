Elazığ'da Devrilen Araçta Can Kaybı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Elazığ'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen korkunç kaza, bir hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 44 FV 347 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Malatya kara yolunun Yalındamlar köyü camisi mevkiinde çöp konteyneri ve bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak sürücü M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.