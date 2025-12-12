Elazığ'da Dronla Trafik Denetimi: Kuralları İhlal Eden Sürücülere Ceza
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler havadan tespit edildi ve gerekli işlemler için yönlendirildi.
Denetim Detayları
Tespit edilen sürücüler daha sonra trafik ekipleri tarafından durduruldu. Emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
ELAZIĞ'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DRON DESTEKLİ GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLER TESPİT EDİLEREK CEZAİ İŞLEM UYGULANDI