Elazığ'da Dronla Trafik Denetimi: Kuralları İhlal Eden Sürücülere Ceza

Elazığ'da dron destekli trafik denetiminde kurallara uymayan sürücüler havadan tespit edilip durduruldu; emniyet kemeri, telefon ve kırmızı ışık ihlallerine ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:27
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler havadan tespit edildi ve gerekli işlemler için yönlendirildi.

Denetim Detayları

Tespit edilen sürücüler daha sonra trafik ekipleri tarafından durduruldu. Emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

