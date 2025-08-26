Elazığ'da Dünya Bankası Destekli Dev GES İhalesi Başladı

Elazığ'da Dünya Bankası Destekli GES İhalesi Başladı

Elazığ Belediyesi, şehrin enerji geleceğini şekillendirecek ve belediye bütçesine önemli tasarruf sağlayacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi için resmi ihale sürecini başlattı. Proje, Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP) kapsamında, bölgedeki yeşil dönüşüme liderlik edecek şekilde planlanıyor.

Proje ve Finansman

İhale, "ELAZIG-PUMREP-W1" sözleşme numarasıyla duyuruldu ve uluslararası finansman desteğiyle güvenceye alındı. Projenin finansmanı, Dünya Bankası (IBRD) kaynaklı P179867 numaralı kredi ile sağlanıyor ve kredi İller Bankası A.Ş. (İLBANK) aracılığıyla Elazığ Belediyesi'ne tahsis edildi.

İhaleye Kimler Katılabilir?

Dünya Bankası satınalma kurallarına göre ihaleye tek başına firmalar veya ortak girişimler teklif sunabilecek. Katılım şartları titizlikle incelenecek ve uygunluk kriterleri net biçimde belirtildi.

Uyruk ve Çıkar Çatışması: Teklif verecek firma veya ortak girişim üyelerinin ihale şartnamesinde belirtilen uyruk koşullarını sağlaması ve herhangi bir çıkar çatışması bulunmaması gerekiyor.

Banka Nezdinde Uygunluk: Firmaların, Dünya Bankası tarafından "uygun olmayan" olarak ilan edilmiş bir durumda olmaması şartı aranıyor.

Yasal Uygunluk: Katılımcıların, kredi alan ülkenin (Türkiye) kanunları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına tam uyum sağlaması zorunlu.

Ortak Girişimler İçin Şartlar: Ortak girişimlerle teklif verilmesi durumunda, bu şartların hem girişimin tamamı hem de her bir ortak için ayrı ayrı karşılanması bekleniyor.

Başvuru Süreci ve Teminat

İhale dokümanını temin etmek isteyen istekliler, 2.000 TL tutarındaki geri ödemesiz ücreti belirtilen banka hesabına yatırarak dokümanı Elazığ Belediyesi'nden alabilecekler.

Her teklif ile birlikte sunulması gereken geçici teminat tutarı 350.000 USD (Üç Yüz Elli Bin Amerikan Doları) veya eşdeğeri bir değer olarak belirlendi.

Bilgilendirme Toplantısı ve Teklif Teslimi

Teklif sahiplerinin sorularını yöneltebilecekleri ve detaylı bilgi alabilecekleri toplantı 08 Eylül 2025 tarihinde saat 10:00'da yapılacaktır.

Hazırlanan teklif dosyalarının, kapalı zarf usulüyle en geç 26 Eylül 2025 saat 11.00'e kadar Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne elden veya kargo ile teslim edilmesi gerekiyor.

İhale sürecine ilişkin tüm kriterler, teklif verecek firmaların teknik, hukuki ve finansal açıdan yeterliliğini güvence altına almayı amaçlıyor.