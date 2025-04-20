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Elazığ'da Ev Eşyası Mağazasında Yangın Çıktı

Elazığ'daki bir ev eşyası mağazasında çıkan yangın hızlıca söndürüldü, fakat mağazada hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 19:50
Elazığ'da Ev Eşyası Mağazasında Yangın Çıktı

Elazığ'da Mağazada Yangın Paniği

Elazığ, Çayda Çıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir ev eşyası ve aksesuarı satan mağazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin hızla olay yerine intikal etmesiyle daha da büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde büyümeden söndürülürken, mağazada hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürüyor.

Elazığ'da ev eşyası satan bir mağazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'da ev eşyası satan bir mağazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'da ev eşyası satan bir mağazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'da ev eşyası satan bir mağazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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