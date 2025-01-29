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Elazığ'da Ev Yangını: Dumandan Etkilenen 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da bir evde çıkan yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:13
Elazığ'da Ev Yangını: Dumandan Etkilenen 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Elazığ'da, Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yangın meydana geldi. Yangının, sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Kısa sürede büyüyen yangın, evdeki durumu tehlike altına soktu.

Dumandan Etkilenenler ve Kurtarılan Kişi

Yangın sırasında evde bulunan Meryem Yalçınkaya (25) içeride mahsur kaldı. Yangına maruz kalan 2 kişi ise, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Olayın hemen ardından, olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak Meryem Yalçınkaya'yı kurtardı. Ancak, dumandan etkilenen Yalçınkaya, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca, ambulansta müdahale gereken iki kişiyle ilgili de sağlık hizmetleri sağlandı.

Olay sonrası Yalçınkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alındı.

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