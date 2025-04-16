Elazığ'da Filistin İçin Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü

Elazığ'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizme karşı öfke yürüyüşü" gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, El-Aksa Platformu öncülüğünde gerçekleştirildi.

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