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Elazığ'da Filistin İçin Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü

Elazığ'da, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte katılımcılar İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 21:57
Elazığ'da Filistin İçin Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü

Elazığ'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizme karşı öfke yürüyüşü" gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, El-Aksa Platformu öncülüğünde gerçekleştirildi.

Bir Araya Gelen Vatandaşlar

Akşam namazının ardından, İzzetpaşa Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Katılımcılar, yürüyüş boyunca tekbir

İbrahim Bahşi'den Çarpıcı Açıklamalar

Yürüyüşte topluluk adına konuşan İbrahim Bahşi, "Filistin'de soykırımın sürdüğünü" ifade etti. Gazze'nin, tüm insanlığın ortak bir yarası olduğunu belirten Bahşi, şunları kaydetti:

"İsrail, sokakta oynayan çocukları, kundaktaki bebekleri katlediyor, hastaneleri, masumların sığındığı okulları bombalıyor. Ambulanları hedef alıyor ve sağlıkçıları infaz ediyor. İsrail'in uyguladığı ambargo ile Gazze'ye ilaç ve gıda girişini engelliyor. Su boru hatlarını bombalıyor ve kuyuları betonla dolduruyor. Bir milleti topyekun susuzluğa, açlığa, ilaçsızlığa mahkum ediyor. Dünya böyle bir vahşet yaşamadı, insanlık böyle bir zulüm görmedi. Tarih böyle bir soykırım yazmadı ve bütün dünya suskun."

Programın Sonu

Yürüyüş, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizme karşı...

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizme karşı öfke yürüyüşü" yapıldı.

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizme karşı...

Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizme karşı öfke yürüyüşü" yapıldı.

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