Elazığ'da Filistin İçin Siyonizme Karşı Öfke Yürüyüşü

Elazığ'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizme karşı öfke yürüyüşü" gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, El-Aksa Platformu öncülüğünde gerçekleştirildi.
Bir Araya Gelen Vatandaşlar
Akşam namazının ardından, İzzetpaşa Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Katılımcılar, yürüyüş boyunca tekbir Yürüyüşte topluluk adına konuşan İbrahim Bahşi, "Filistin'de soykırımın sürdüğünü" ifade etti. Gazze'nin, tüm insanlığın ortak bir yarası olduğunu belirten Bahşi, şunları kaydetti: "İsrail, sokakta oynayan çocukları, kundaktaki bebekleri katlediyor, hastaneleri, masumların sığındığı okulları bombalıyor. Ambulanları hedef alıyor ve sağlıkçıları infaz ediyor. İsrail'in uyguladığı ambargo ile Gazze'ye ilaç ve gıda girişini engelliyor. Su boru hatlarını bombalıyor ve kuyuları betonla dolduruyor. Bir milleti topyekun susuzluğa, açlığa, ilaçsızlığa mahkum ediyor. Dünya böyle bir vahşet yaşamadı, insanlık böyle bir zulüm görmedi. Tarih böyle bir soykırım yazmadı ve bütün dünya suskun." Yürüyüş, dua edilmesinin ardından sona erdi. Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizme karşı öfke yürüyüşü" yapıldı. Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizme karşı öfke yürüyüşü" yapıldı.
İbrahim Bahşi'den Çarpıcı Açıklamalar
Programın Sonu
Yürüyüşte topluluk adına konuşan İbrahim Bahşi, "Filistin'de soykırımın sürdüğünü" ifade etti. Gazze'nin, tüm insanlığın ortak bir yarası olduğunu belirten Bahşi, şunları kaydetti:
"İsrail, sokakta oynayan çocukları, kundaktaki bebekleri katlediyor, hastaneleri, masumların sığındığı okulları bombalıyor. Ambulanları hedef alıyor ve sağlıkçıları infaz ediyor. İsrail'in uyguladığı ambargo ile Gazze'ye ilaç ve gıda girişini engelliyor. Su boru hatlarını bombalıyor ve kuyuları betonla dolduruyor. Bir milleti topyekun susuzluğa, açlığa, ilaçsızlığa mahkum ediyor. Dünya böyle bir vahşet yaşamadı, insanlık böyle bir zulüm görmedi. Tarih böyle bir soykırım yazmadı ve bütün dünya suskun."
Yürüyüş, dua edilmesinin ardından sona erdi.
Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizme karşı öfke yürüyüşü" yapıldı.
Elazığ'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Siyonizme karşı öfke yürüyüşü" yapıldı.