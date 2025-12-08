Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 317 Yakalama, 41 Tutuklama

Elazığ'da haftalık asayiş verileri: 317 kişi yakalandı, 41 kişi tutuklandı

Elazığ Valiliği tarafından açıklanan verilere göre, 30 Kasım - 7 Aralık 2025 tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen 269 asayiş olayında toplam 317 şüpheli yakalandı, bunlardan 41 kişi tutuklandı.

Denetimler ve trafik

Yapılan çalışmalarda toplam 60.904 şahıs ve 23.710 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 2.867'sine cezai işlem uygulanırken, 194 araç trafikten men edildi. Kent genelinde yaşanan 23 trafik kazasında 38 kişi yaralandı.

Ele geçirilenler

Çalışmalar kapsamında ele geçirilen suç unsurları arasında 7 adet tabanca, 4 adet tüfek, 21 adet fişek/kartuş, 15 adet mühimmat, 6 adet kesici alet, 15 gram esrar, 15,4 gram kubar esrar, 1.915,48 gram metamfetamin, 2,17 gram bonzai ham maddesi, 943,53 gram bonzai, 7,45 gram kokain, 285 adet sentetik ecza ve extacy ile 8 gram kannabinoit yer aldı.

Ayrıca çalıntı olarak 2 adet motosiklet ve 1 adet otomobil ele geçirilirken, kaçak olarak 83.000 adet makaron, 12 adet cep telefonu ve 189 adet emtia ele geçirildi.

