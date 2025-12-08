DOLAR
42,54 0%
EURO
49,6 0%
ALTIN
5.756,15 0%
BITCOIN
3.911.571,55 0%

Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 317 Yakalama, 41 Tutuklama

Elazığ'da 30 Kasım-7 Aralık 2025 haftasında 269 olayda 317 kişi yakalandı, 41 kişi tutuklandı; çok sayıda silah, uyuşturucu ve kaçak eşya ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:37
Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 317 Yakalama, 41 Tutuklama

Elazığ'da haftalık asayiş verileri: 317 kişi yakalandı, 41 kişi tutuklandı

Elazığ Valiliği tarafından açıklanan verilere göre, 30 Kasım - 7 Aralık 2025 tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen 269 asayiş olayında toplam 317 şüpheli yakalandı, bunlardan 41 kişi tutuklandı.

Denetimler ve trafik

Yapılan çalışmalarda toplam 60.904 şahıs ve 23.710 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 2.867'sine cezai işlem uygulanırken, 194 araç trafikten men edildi. Kent genelinde yaşanan 23 trafik kazasında 38 kişi yaralandı.

Ele geçirilenler

Çalışmalar kapsamında ele geçirilen suç unsurları arasında 7 adet tabanca, 4 adet tüfek, 21 adet fişek/kartuş, 15 adet mühimmat, 6 adet kesici alet, 15 gram esrar, 15,4 gram kubar esrar, 1.915,48 gram metamfetamin, 2,17 gram bonzai ham maddesi, 943,53 gram bonzai, 7,45 gram kokain, 285 adet sentetik ecza ve extacy ile 8 gram kannabinoit yer aldı.

Ayrıca çalıntı olarak 2 adet motosiklet ve 1 adet otomobil ele geçirilirken, kaçak olarak 83.000 adet makaron, 12 adet cep telefonu ve 189 adet emtia ele geçirildi.

ELAZIĞ’DA SON BİR HAFTADA MEYDANA GELEN 269 ASAYİŞ OLAYINDA, 317 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN 41 ŞAHIS...

ELAZIĞ’DA SON BİR HAFTADA MEYDANA GELEN 269 ASAYİŞ OLAYINDA, 317 ŞÜPHELİ YAKALANIRKEN 41 ŞAHIS TUTUKLANDI

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Hamsi Bereketi: Şuhut'ta Balık Tezgahları Hareketlendi
2
Menteşe Belediyesi Zabıta’dan Kapsamlı Etiket ve Gramaj Denetimi
3
Ekmek Kavgası Sona Erdi: Kedi ve Köpekler Dost Oldu
4
Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Yerli ve Milli Üretimde Çığır Açıyoruz
5
Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü
6
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti
7
Taşköprü'de 50 Yıllık Hayal: Çıraklıktan Dükkan Sahibine

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi